Antonella Fiordelisi si dichiara single per entrare al GF Vip ma è fidanzata?

(Di giovedì 4 agosto 2022)si è? Sono ormai anni cheè una delle influencer più amate e seguite del web. Come sappiamo per anni è stata anche protagonista della cronaca rosa per via della sua turbolenta relazione con Francesco Chiofalo, che non è finita nel migliore dei modi. In questi giorni intantoè L'articolo proviene da Novella 2000.

ParliamoDiNews : Grande Fratello Vip 7, Antonella Fiordelisi è fidanzata?/ Scoppia un nuovo `caso Raffaella Fico` , i rumor...… - bianconerodoc10 : RT @Camilla31281064: Forse Antonella Fiordelisi sarà una nuova concorrente del #gfvip, qualcuno che sa com è lei caratterialmente? Perché b… - Camilla31281064 : Forse Antonella Fiordelisi sarà una nuova concorrente del #gfvip, qualcuno che sa com è lei caratterialmente? Perch… -

Il Sussidiario.net

è fidanzata Scoppia il caso sulla papabile futura gieffina I nomi dei possibili futuri concorrenti del Grande Fratello Vip si rincorrono ormai da mesi e, tra rumors e ...Sempre più vicini alla certezza ci sono anche George Ciupilan , noto per aver partecipato a Il Collegio e La Caserma su Rai 2;, influencer e modella ben nota al mondo del gossip. Grande Fratello Vip 7, Antonella Fiordelisi è fidanzata/ Scoppia un nuovo 'caso Raffaella Fico' , i rumor... Antonella Fiordelisi, possibile futura concorrente del GF Vip 7, sarebbe fidanzata sebbene si sia dichiarata single: The Pipol Gossip accende il caso ...Un nuovo possibile concorrente per il GF Vip 7: Daniele Dal Moro, ex di U&D, sarebbe in lizza per un posto nel cast come Spinalbese e Ciupilan ...