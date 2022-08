Valencia, altra uscita: un portiere torna in Olanda (Di mercoledì 3 agosto 2022) La situazione societaria del Valencia non è tra le più rosee. Ecco perché la squadra di Gattuso deve prima cedere per poter... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 3 agosto 2022) La situazione societaria delnon è tra le più rosee. Ecco perché la squadra di Gattuso deve prima cedere per poter...

sportli26181512 : Valencia, altra uscita: un portiere torna in Olanda: La situazione societaria del Valencia non è tra le più rosee.… - SampNews24 : Calciomercato #Sampdoria, #Torreira aspetta un’altra offerta: #Galatasaray in stand-by - giamakano : @romeoagresti @GoalItalia sarebbe clamoroso se Arthur, come tutti i giocatori che vanno via, facesse il fenomeno al… - xelaciro7 : @loriwastaken Proponi un altra formula ahahah (che il valencia potrebbe accettare però) - MKh979 : @lucacimini82 Per curiosità l’altra sera mi sono visto la partita U19 (reperibile su YouTube) con il Valencia. Gol… -