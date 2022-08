Jaguar e Land Rover hanno deciso di mettere all'asta le auto usate nei veri inseguimenti dell'ultimo 007 (Di mercoledì 3 agosto 2022) Jaguar e Land Rover hanno deciso di mettere all'asta le auto utilizzate durante le riprese e gli stunt dell'ultimo film di 007. Dunque, le varie Defender, Range Rover e Jaguar XF che hanno partecipato alla realizzazione di No Time To Die figurano tra i lotti messi all'asta per celebrare i 60 anni di film di James Bond. Nel dettaglio, verranno offerte offerti due Defender e una Range Rover Sport SVR, insieme a un Defender 110 che è stata la protagonista delle scene acrobatiche più spettacolari, cappottamenti inclusi. Il valore del lotto è compreso tra 300.000 e 500.000 sterline e il ricavato verrà devoluto alla Croce ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 3 agosto 2022)diall'leutilizzate durante le riprese e gli stuntfilm di 007. Dunque, le varie Defender, RangeXF chepartecipato alla realizzazione di No Time To Die figurano tra i lotti messi all'per celebrare i 60 anni di film di James Bond. Nel dettaglio, verranno offerte offerti due Defender e una RangeSport SVR, insieme a un Defender 110 che è stata la protagonistae scene acrobatiche più spettacolari, cappottamenti inclusi. Il valore del lotto è compreso tra 300.000 e 500.000 sterline e il ricavato verrà devoluto alla Croce ...

MotoriSuMotori : Jaguar Land Rover: nasce un centro innovativo per la tecnologia - - Imille10 : Jaguar Land Rover Italia Direttore Comunicazione Voto… - megamodo : Jaguar Land Rover Italia conferma la propria presenza nel mondo del sailing e, con Range Rover, è nuovamente in Cos… - TuttoH24 : Potrebbe essere venduta a un prezzo compreso tra 60.000 e 80.000 euro la Jaguar XF guidata dai cattivi che inseguon… - GiannettiMarco : RT @Motor1italia: ?? Jaguar Land Rover reinventa la gamma con dieci anni di anticipo. In arrivo nuovi SUV a zero emissioni entro il 2025. #L… -