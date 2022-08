Bayern, De Ligt: ‘Addio alla Juve? Avevo bisogno di una nuova sfida e qui si gioca come piace a me…’ (Di mercoledì 3 agosto 2022) De Ligt torna a parlare di Juve ai microfoni della testata tedesca Kicker. Il neo giocatore del Bayern Monaco ha rivelato le motivazioni per... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 3 agosto 2022) Detorna a parlare diai microfoni della testata tedesca Kicker. Il neotore delMonaco ha rivelato le motivazioni per...

sportli26181512 : Bayern, De Ligt: ‘Addio alla Juve? Avevo bisogno di una nuova sfida e qui si gioca come piace a me…’: De Ligt torna… - junews24com : De Ligt Bayern, dalla Germania: «Adesso è di nuovo in forma» - - oscarvalle1984 : RT @mirkonicolino: Michael #Rummenigge a #Sportbuzzer: 'Con tutto il rispetto, #Mané e #deLigt non sono di livello mondiale per me. De Ligt… - Fprime86 : RT @mirkonicolino: Michael #Rummenigge a #Sportbuzzer: 'Con tutto il rispetto, #Mané e #deLigt non sono di livello mondiale per me. De Ligt… - Bremersessuale : RT @mirkonicolino: Michael #Rummenigge a #Sportbuzzer: 'Con tutto il rispetto, #Mané e #deLigt non sono di livello mondiale per me. De Ligt… -