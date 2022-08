Si - Verdi a Letta | incontriamoci per verificare se possibile intesa

(Di martedì 2 agosto 2022) "Prendiamo atto dell'accordo bilaterale tra Azione, +Europa e il Pd. E' un accordo che non ci riguarda e non ne condividiamo molte cose nel merito delle questioni programmatiche", ha detto Bonelli, ...

pietroraffa : == Sinistra italiana e Verdi chiedono un incontro a Letta per verificare nuovamente le condizioni dell'alleanza #elezioni - LaVeritaWeb : Da Brunetta, che augurava la morte ai progressisti elitari, agli insulti dem alla «valletta» Gelmini. Dai veti dei… - Simo07827689 : RT @MichelePadova16: Che ammucchiata indecente sta facendo il pd di Letta, renziani calendiani berlusconiani di maio bonino verdi ?? tutto p… - zazoomblog : Accordo Letta-Calenda Sinistra e Verdi chiedono incontro al Pd - #Accordo #Letta-Calenda #Sinistra… - elisabettap38 : RT @MichelePadova16: Che ammucchiata indecente sta facendo il pd di Letta, renziani calendiani berlusconiani di maio bonino verdi ?? tutto p… -

Accordo elettorale tra Enricoe Carlo Calenda Roma, 2 agosto 2022 - Il finale era già scritto da giorni, nonostante le ... la "lista cocomero" (fuori e rossi dentro) e gli imbarazzi circa la ......se ancora ci sono le condizioni di un'intesa elettorale che coinvolga l'alleanza trae ... Una richiesta raccolta a stretto giro da Enrico, determinato a rinsaldare il più possibile i ...Roma, 2 ago. (askanews) - "Prendiamo atto dell'accordo bilaterale tra Azione, +Europa e il Pd. E' un accordo che non ci riguarda e non ne condividiamo molte cose nel merito delle questioni programmati ...ROMA (ITALPRESS) – “Conte è un avversario elettorale, non andremo in campagna elettorale insieme ma da parte mia sarà sempre una campagna elettorale corretta”. Lo ha detto il segretario del PD, Enrico ...