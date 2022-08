Panchieri | ' Aspettiamo questo fantomatico cambiamento' - Cronaca - lanazione it

Nazione_Lucca : Panchieri: 'Aspettiamo questo fantomatico cambiamento' -

LA NAZIONE

Invece non c'è un'idea, tanto che bisogna andare a Viareggio a consulto con il sindaco - sostenitore al ballottaggio - punzecchia- Va bene la collaborazione, ma se tale deve essere, allora ...Invece non c'è un'idea, tanto che bisogna andare a Viareggio a consulto con il sindaco - sostenitore al ballottaggio - punzecchia- Va bene la collaborazione, ma se tale deve essere, allora ... Panchieri: "Aspettiamo questo fantomatico cambiamento" Il segretario del circolo centro storico ne ha una per quasi tutti gli assessori, a partire da Mia Pisano: "Se c’è, batta un colpo" ...