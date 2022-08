Arc | prestito di 128 | 5 mln dallo Stato francese tramite Natixis

(Di martedì 2 agosto 2022) Il nuovo intervento e' operativo con un decreto pubblicato oggi in Gazzetta Ufficiale. "Lopaghera' 128,5 milioni di euro, nell'ambito del programma del Fondo per lo sviluppo economico e ...

regione.fvg.it

"Lo Stato paghera' 128,5 milioni di euro, nell'ambito del programma del Fondo per lo sviluppo economico e sociale (FDES), tramite Natixis, sotto forma dia beneficio della societa'...L'uso di un grande trasformatore toroidale, ad esempio, è preso indai componenti di alta ... include anche prese USB e HDMIe non manca nemmeno uno stadio phono per testine MM. Da ... Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Notizie dalla Giunta