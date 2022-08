La vita in diretta e Oggi è un altro giorno anticipano: la decisione di Rai 1 (Di lunedì 1 agosto 2022) In questi giorni si è molto parlato del palinsesto autunnale e delle possibili modifiche alla data di partenza di molti programmi del day time. Troverebbe conferma una delle tante ipotesi che è stata fatta negli ultimi giorni: la decisione di Rai 1 di far partire una settimana prima almeno due dei programmi di infcormazione della rete. Stando a quelle che sono le ultime notizie ( non ancora ufficiali) La vita in diretta e Oggi è un altro giorno, dovrebbero giocare d’anticipo e iniziare almeno almeno una settimana prima rispetto a quella che era la data prevista da palinsesto. In sede di presentazione dei palinsesti autunnali infatti, era stata indicata quella del 12 settembre come data di partenza. E invece, il programma di Alberto Matano e quello di Serena Bortone, dovrebbero iniziare ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 1 agosto 2022) In questi giorni si è molto parlato del palinsesto autunnale e delle possibili modifiche alla data di partenza di molti programmi del day time. Troverebbe conferma una delle tante ipotesi che è stata fatta negli ultimi giorni: ladi Rai 1 di far partire una settimana prima almeno due dei programmi di infcormazione della rete. Stando a quelle che sono le ultime notizie ( non ancora ufficiali) Lainè un, dovrebbero giocare d’anticipo e iniziare almeno almeno una settimana prima rispetto a quella che era la data prevista da palinsesto. In sede di presentazione dei palinsesti autunnali infatti, era stata indicata quella del 12 settembre come data di partenza. E invece, il programma di Alberto Matano e quello di Serena Bortone, dovrebbero iniziare ...

