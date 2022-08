Civitanova | cittadini indifferenti? La colpa è dello Stato

Leggi su nicolaporro

(Di lunedì 1 agosto 2022) Il brutale assassinio avvenuto aMarche ha prodotto delle reazioni accomunate da un generale interrogativo sulla possibilità di evitare tragedie di tale portata. Da un lato la sinistra si è lanciata sul cadavere ancora fresco della povera vittima intestandosene la vendetta e intestandosi la futura protezione delle comunità straniere da un infondato razzismo, naturalmente imputabile alla destra retrograda; dall’altro lato, invece, lo sconcerto si sta manifestando nelle accuse ai presenti alla tragedia di non essersi attivati per fermare il brutale assassinio., nessuno faccia la morale Risulta innanzitutto ridicolo pretendere, non meno di quarantotto ore dopo, di dispensare saggi consigli su cosa si sarebbe potuto o si sarebbe dovuto fare. Dunque non solo chi non ha assistito alla macabra scena oggi si permette di fare la morale a ...