Calciomercato Sampdoria: continua il pressing su Villar (Di lunedì 1 agosto 2022) Calciomercato Sampdoria, si tratta con la Roma per trovare l'accordo per Gonzalo Villar, ma la richiesta della Roma è troppo alta Gonzalo Villar è sempre nei pensieri della Sampdoria. La trattativa con la Roma va avanti serrata. C'è l'accordo con il calciatore, ma va convinto il club giallorosso ad abbassare le pretese economiche. Il vicepresidente della Sampdoria, come riporta Il Secolo XIX, è consapevole che il club doriano non può permettersi di sborsare dieci milioni di euro per l'obbligo di riscatto. L'unica soluzione è far cambiare idea alla Roma a pretendere meno per l'obbligo di riscatto: una cifra attorno ai sei milioni di euro potrebbe mettere tutti d'accordo L'articolo proviene da Calcio News 24.

