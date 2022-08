Bruges, altra cessione: andrà in Bundesliga (Di lunedì 1 agosto 2022) Stanley Nsoki è un nuovo giocatore dell'Hoffenheim. Lo scrivono i media francesi, per cui i tedeschi pagheranno 12 milioni di euro.... Leggi su calciomercato (Di lunedì 1 agosto 2022) Stanley Nsoki è un nuovo giocatore dell'Hoffenheim. Lo scrivono i media francesi, per cui i tedeschi pagheranno 12 milioni di euro....

DiegoRi36248589 : SE SALTA KEPA C'È MIGNOLET - Il Mattino: 'Ieri mattina c’è stata un’altra call con gli agenti di #Mignolet, 34 anni… - Diego31883 : SE SALTA KEPA C'È MIGNOLET - Il Mattino: 'Ieri mattina c’è stata un’altra call con gli agenti di #Mignolet, 34 anni… - 63rude : @theMilanZone_ Basta fare i fenomeni con sta storia del cash, sono due anni che prendiamo giocatori in prestito col… - ForzaMilanTweet : @Frank510Fm La trattativa era chiusa perchè De Ketelaere non poteva andare da nessuna altra parte, purtroppo in tan… - StefanoVerbania : @FratelliRosson @MilanNewsit Azz....Questi del Bruges ci avrebbero fatto perdere ancora almeno 20 giorni per un'alt… -