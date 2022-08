Asl e Comune di Tarquinia, presentato il piano assistenziale territoriale (Di lunedì 1 agosto 2022) Tarquinia – Venerdì mattina presso la sala del Consiglio del Comune di Tarquinia si è svolto un incontro organizzato dalla Direzione Strategica della Asl in collaborazione con l’Amministrazione Comunale per condividere sia il piano assistenziale territoriale che verrà attuato nel Distretto VT/2 sia i progetti finanziati con i fondi del Pnrr che saranno realizzati nei Comuni del Distretto. All’incontro, oltre ai dipendenti socio sanitari della Asl e dei comuni del distretto VT/2, erano presenti il Direttore Generale della Asl, D.ssa Daniela Donetti, il Sindaco Alessandro Giulivi, il Vicesindaco Luigi Serafini e l’Assessore alla Sanita’ e Servizi Sociali Alberto Riglietti, l’assessore ai servizi sociali del Comune di Tuscania, Stefania Scriboni, e i sindaci di Montalto ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 1 agosto 2022)– Venerdì mattina presso la sala del Consiglio deldisi è svolto un incontro organizzato dalla Direzione Strategica della Asl in collaborazione con l’Amministrazione Comunale per condividere sia ilche verrà attuato nel Distretto VT/2 sia i progetti finanziati con i fondi del Pnrr che saranno realizzati nei Comuni del Distretto. All’incontro, oltre ai dipendenti socio sanitari della Asl e dei comuni del distretto VT/2, erano presenti il Direttore Generale della Asl, D.ssa Daniela Donetti, il Sindaco Alessandro Giulivi, il Vicesindaco Luigi Serafini e l’Assessore alla Sanita’ e Servizi Sociali Alberto Riglietti, l’assessore ai servizi sociali deldi Tuscania, Stefania Scriboni, e i sindaci di Montalto ...

