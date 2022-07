SBK, Rea dopo Most: "Tutti guardano le ultime gare, io il quadro generale" (Di domenica 31 luglio 2022) A dispetto di ciò che potrebbe pensare chi ha seguito il Round in Repubblica Ceca, Jonathan Rea arriva alla pausa estiva tranquillo e rilassato. Il gap in classifica non spaventa il sei volte iridato ,... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di domenica 31 luglio 2022) A dispetto di ciò che potrebbe pensare chi ha seguito il Round in Repubblica Ceca, Jonathan Rea arriva alla pausa estiva tranquillo e rilassato. Il gap in classifica non spaventa il sei volte iridato ,...

motosprint : A fine weekend, #Rea rende onore a #Razgatlioglu e spiega perché si sente tranquillo nonostante il gap con… - motosprint : #SBK: #Rea fa cross nella Superpole Race di Most ?? - corsedimoto : JONATHAN REA non vince da dieci gare e la vetta del Mondiale si allontana. 'Non ho niente da recriminare, Toprak e… - gponedotcom : 'Ci sono tre piloti che hanno stili diversi, sono di nazionalità diverse e corrono con moto diverse a lottare ad og… - Delio92 : #razgatlioglu vince anche gara 2 davanti a #bautista e #rea. Ora il distacco sale a 31 punti ma si avvicina il turc… -