No Tav | polemiche sui disordini in Val Susa Centrodestra e Pd | “Intollerabile la violenza contro le forze dell’ordine”

(Di domenica 31 luglio 2022)per la manifestazione No Tav organizzata all’interno della tre giorni del Festival Alta Felicità in Val, durante la quale sono stati lanciati petardi e pietre a cui lehanno risposto usano gli idranti e i lacrimogeni. Gli investigatori della Digos della polizia di Torino stanno lavorando per identificare le persone che dopo il corteo hanno aggredito gli agenti anche con fionde, tubi da lancio per petardi e bombe carta, oltre che sassi. Ilcon il deputato della Lega e Sottosegretario all’Interno Nicola Molteni, il sottosegretario alla Difesa e deputato di Forza Italia Giorgio Mulè e l’assessore di FdI della Regione Piemonte Maurizio Marrone esprime solidarietà alle, chiede “fermezza nel punire queste frange ...

... ci sono statesulla partecipazione di soldati italiani a vicende più o meni recenti, per ... È un articolo sulla: riporta le dichiarazioni del ministro Toninelli, con il titolo ""...... è pro -o no -"Non so giudicare se l'alta velocità serva. Ma sotto il Gottardo gli svizzeri hanno creato un tunnel di 56 km e nessuno ha detto nulla. Certemi ricordano il no al ... "Il Comune di Torino pubblicizza il Festival No Tav Alta Felicità": polemica. Ma Frediani lo difende Ambrogio (FdI): "Dopo le ambiguità riguardo allo sgombero di Askatasuna ci troviamo a dover denunciare nuovamente l’inadeguatezza del Sindaco su un evento che da sempre scatena scontri e violenze" ...L’Osservatorio Tav torna a riunirsi dopo oltre due anni e fa il punto sull’opera avviata addirittura nel 2006. Ma guai a parlare di revisioni ...