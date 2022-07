Napoli, Meret riflette su un possibile prestito (Di domenica 31 luglio 2022) Napoli, l’arrivo di Kepa Arrizabalaga rende meno sicura la permanenza di Meret, che pensa al prestito: il Torino destinazione gradita L’arrivo ormai prossimo di Kepa Arrizabalaga, mette sempre più alla porta Alex Meret. Come riportato dal Corriere del Mezzogiorno, nonostante le parti abbiano raggiunto da più di un mese l’accordo per il rinnovo di contratto, Meret non sembra volersi ritrovare di nuovo in un dualismo per il ruolo da titolare. Il Torino, in tal senso, rappresenta un’opzione concreta, con un eventuale rinnovo annuale in azzurro e successivo prestito in granata. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 31 luglio 2022), l’arrivo di Kepa Arrizabalaga rende meno sicura la permanenza di, che pensa al: il Torino destinazione gradita L’arrivo ormai prossimo di Kepa Arrizabalaga, mette sempre più alla porta Alex. Come riportato dal Corriere del Mezzogiorno, nonostante le parti abbiano raggiunto da più di un mese l’accordo per il rinnovo di contratto,non sembra volersi ritrovare di nuovo in un dualismo per il ruolo da titolare. Il Torino, in tal senso, rappresenta un’opzione concreta, con un eventuale rinnovo annuale in azzurro e successivoin granata. L'articolo proviene da Calcio News 24.

DiMarzio : #Napoli, come vice #Meret contatti per #Neto ex Juve e Fiorentina: fatto un sondaggio concreto - MercatoserieA__ : #Meret aspetta prima di rinnovare con il #Napoli , la causa è il probabile acquisto di #kepa - CalcioNews24 : Napoli, Meret riflette su un possibile prestito - akillas72 : @Pasquale89G @Spazio_Napoli Gioca Meret? - salvatibrazil : @Spazio_Napoli Non so se 'Meret inglese' sia la definizione giusta, ma ma tra Meret e Kepa, mi tengo Meret. -