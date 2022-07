Nel Gran Premio di Ungheria contano quasi più le qualifiche della gara

Leggi su gqitalia

(Di sabato 30 luglio 2022) Ildiè unde classico dell'estate dei motori, da sempre l'ultima tappa prima delle vacanze estive di piloti e scuderie. Sarà così anche quest'anno, dato che dopo l'impegno all'Hungaroring la Formula 1 si prenderàun mese di pausa, dandosi appuntamento in Belgio nel weekend del 26-28 agosto. Il Mondiale ha scollinato, e dopo ildi Francia sono meno le gare da disputare (10) di quelle già disputate (12). LEGGI ANCHE: Quanto costa un'auto di Formula 1?Fare una stima precisa non è semplice, ma la cifra più verosimile è comunque impressionante Come sono fatte le tute dei piloti di Formula 1Ogni lavoro ha la sua divisa. E quella di chi guida le monopostoFormula 1 è davvero speciale. Ecco com'è ...