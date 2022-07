Crippa | «Conte ha disfatto il campo largo | dialogo con il Pd e lascio il M5S»

(Di sabato 30 luglio 2022) L’ex capogruppo alla Camera del Movimento: «È una casa che non riconosco più, non ne capisco le logiche. Candidarmi in area progressista? Sto riflettendo, vediamo che accade»

Il primo è stato Davide, ex capogruppo alla Camera dei 5Stelle che lascia dopo 14 anni di ... "Ho deciso, fondo il partito che non c'è e mi alleo con. Il Pd non è più a sinistra" Grillo ...Dicono addio il ministro Federico D'Incà e l'ex capogruppo Davide, mentre sugli altri 'big' ... Ma siamo ancora qui, e alla fine vinceremo'), Giuseppeguarda al centrosinistra per ...L’ex capogruppo alla Camera del Movimento: «È una casa che non riconosco più, non ne capisco le logiche. Candidarmi in area progressista Sto riflettendo, vediamo che accade» ...Il fondatore del Movimento Cinquestelle difende il tetto dei due mandati e scrive: "Onore a chi ha servito con coraggio e altruismo, compiangiamo chi di noi è caduto e non ha resistito al contagio deg ...