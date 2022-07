Abraham: «La Roma e io vogliamo lo scudetto, ma occorre dare il massimo. Dybala? Possono esserci due re» (Di venerdì 29 luglio 2022) Il Corriere dello Sport intervista l’attaccante della Roma Tammy Abraham. La prossima amichevole dei giallorossi sarà contro il Tottenham di Antonio Conte. Meglio Mourinho o Conte? «Come fai a scegliere… Sono due ottimi professionisti e lo hanno dimostrato nelle loro carriere. Di Mourinho ho già parlato molte volte: è l’uomo in cui credo, è l’allenatore che mi ispira a dare il meglio». Su Dybala: «è un privilegio per noi avere in squadra un giocatore di questo livello. Significa molto per i tifosi e significa moltissimo per noi, che stiamo costruendo un progetto tecnico di alto profilo». Non c’è gelosia tra voi? «Ma no. Possono esserci due re, right?». L’obiettivo stagionale della squadra è la Champions? «Naturalmente. vogliamo fare meglio della scorsa stagione e ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 29 luglio 2022) Il Corriere dello Sport intervista l’attaccante dellaTammy. La prossima amichevole dei giallorossi sarà contro il Tottenham di Antonio Conte. Meglio Mourinho o Conte? «Come fai a scegliere… Sono due ottimi professionisti e lo hanno dimostrato nelle loro carriere. Di Mourinho ho già parlato molte volte: è l’uomo in cui credo, è l’allenatore che mi ispira ail meglio». Su: «è un privilegio per noi avere in squadra un giocatore di questo livello. Significa molto per i tifosi e significa moltissimo per noi, che stiamo costruendo un progetto tecnico di alto profilo». Non c’è gelosia tra voi? «Ma no.due re, right?». L’obiettivo stagionale della squadra è la Champions? «Naturalmente.fare meglio della scorsa stagione e ...

Gazzetta_it : Abraham, l'intervista: 'Con me e Dybala è una #Roma da scudetto' - CorSport : La prima pagina del Corriere dello Sport-Stadio: ?? #Abraham: 'Io e #Dybala senza gelosia' ?? #Balotelli a… - OfficialASRoma : ?? La nostra formazione per #SportingRoma: Rui Patricio; Mancini, Kumbulla, Ibanez; Celik, Matic, Cristante, Spinazz… - filippoASR1927 : RT @ASRomaPartite: ??Abraham: “Non ho nessuna nostalgia delle Premier, tutto grazie ai tifosi della Roma. Mi sento a casa. Qui posso esprime… - CPier78 : @DanieleGianca a me onestamente non piace come giocatore, ma indubbiamente i gol e l'esperienza ce li ha, per fare… -