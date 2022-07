UFFICIALE – La FIGC proroga la scadenza multiproprietà

aiacatanzaro : RT @AIA_it: La @FIGC e l’#AIA hanno firmato nella Sala Paolo Rossi a #Roma il rinnovo con @_Net_Insurance dell’accordo di sponsorizzazione… - cramarche : RT @AIA_it: La @FIGC e l’#AIA hanno firmato nella Sala Paolo Rossi a #Roma il rinnovo con @_Net_Insurance dell’accordo di sponsorizzazione… - MalcomJ66806952 : Il circo. - _Net_Insurance : RT @AIA_it: La @FIGC e l’#AIA hanno firmato nella Sala Paolo Rossi a #Roma il rinnovo con @_Net_Insurance dell’accordo di sponsorizzazione… - AIA_it : La @FIGC e l’#AIA hanno firmato nella Sala Paolo Rossi a #Roma il rinnovo con @_Net_Insurance dell’accordo di spons… -

MSL - NO - BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447 Attraverso un comunicato, laha reso noti i contenuti del Consiglio Federale: tra le notizie più importanti risalta sicuramente quella riguardante l'esclusione di Campobasso e Teramo dalla prossima Serie C: nel ...'La modifica approvata dal Consiglio Federale dellain materia di multiproprietà - sottolinea il presidente del Bari, Luigi De Laurentiis, nel comunicatopubblicato sulla pagina ...La FIGC ha prorogato la scadenza multiproprietà fino al 2028/2029. Recentemente la FIGC ha pubblicato un comunicato ufficiale in cui sosteneva che non sarebbe stato più concesso avere multiproprietà ...Oggi, giovedì 28 luglio, il Consiglio Federale si è espresso ufficialmente in maniera favorevole rispetto alla domanda di ripescaggio formulata e presentata d ...