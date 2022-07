ATP Umago 2022, Carlos Alcaraz ai quarti di finale con Cecchinato e Agamenone. Eliminati Musetti e Baez (Di giovedì 28 luglio 2022) E’ calato il sipario su una nuova giornata di incontri a Umago (Croazia), valida per gli ottavi di finale dell’ATP250. Sulla terra rossa croata incontri di un certo spessore e le sorprese non sono mancate. In chiave azzurra si devono registrare due tennisti italiani che hanno staccato il biglietto per i quarti di finale. Marco Cecchinato (n.151 del mondo) ha vinto il derby contro uno stanco Lorenzo Musetti (n.31 del ranking). Il toscano ha un po’ pagato lo stress fisico e soprattutto mentale della vittoria ad Amburgo e oggi è apparso decisamente scarico. Bravo il siciliano, invece, a esprimere un ottimo tennis e a imporsi con pieno merito per 6-4 6-3. Nei quarti ci sarà un altro derby ed è una grande sorpresa. Franco Agamenone (n.136 del mondo), ... Leggi su oasport (Di giovedì 28 luglio 2022) E’ calato il sipario su una nuova giornata di incontri a(Croazia), valida per gli ottavi didell’ATP250. Sulla terra rossa croata incontri di un certo spessore e le sorprese non sono mancate. In chiave azzurra si devono registrare due tennisti italiani che hanno staccato il biglietto per idi. Marco(n.151 del mondo) ha vinto il derby contro uno stanco Lorenzo(n.31 del ranking). Il toscano ha un po’ pagato lo stress fisico e soprattutto mentale della vittoria ad Amburgo e oggi è apparso decisamente scarico. Bravo il siciliano, invece, a esprimere un ottimo tennis e a imporsi con pieno merito per 6-4 6-3. Neici sarà un altro derby ed è una grande sorpresa. Franco(n.136 del mondo), ...

Eurosport_IT : ZEPPIERI NON SI FERMA! ?????? Dopo la prima vittoria nel circuito ATP arriva anche il 2° successo: l'azzurro continu… - Eurosport_IT : AGAMENONE NON SI FERMA PIÙ ?????? Il 29enne azzurro centra il secondo successo ATP in carriera contro Baez, testa di… - Cucciolina96251 : RT @SkySport: ULTIM'ORA TENNIS ATP 250 Umago, #Alcaraz ai quarti Battuto lo slovacco #Gombos 6-2, 6-3 #SkySport #SkyTennis - BANDINI12256715 : RT @Eurosport_IT: AGAMENONE NON SI FERMA PIÙ ?????? Il 29enne azzurro centra il secondo successo ATP in carriera contro Baez, testa di serie… - levyashindu93 : RT @SkySport: ULTIM'ORA TENNIS ATP 250 Umago, #Alcaraz ai quarti Battuto lo slovacco #Gombos 6-2, 6-3 #SkySport #SkyTennis -