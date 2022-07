Amazon Prime aumenta i costi degli abbonamenti: in Italia si paga il 38,6% in più (Di martedì 26 luglio 2022) Roma, 26 lug – Amazon aumenta in modo considerevole il costo per gli abbonati al servizio Prime da 36 a 49,9 euro all’anno, con una crescita unilaterale del 38,6% dovuta ad un aumento generale e sostanziale dei costi complessivi dovuti all’inflazione che incide sui costi specifici del servizio. Responsabilità dunque dovuta al generale aumento dei prezzi, il colosso subisce un rincaro di oltre quattro volte l’aumento del tasso di inflazione rispetto all’8% superato dall’Italia nel mese di giugno. Il servizio Amazon Prime rendeva possibile avere a casa in meno di 24 ore qualunque prodotto e accesso a video on demand e serie televisive. Sull’aumento dei costi pesa il modello non sostenibile Un’attività sovvenzionata con i soldi ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 26 luglio 2022) Roma, 26 lug –in modo considerevole il costo per gli abbonati al servizioda 36 a 49,9 euro all’anno, con una crescita unilaterale del 38,6% dovuta ad un aumento generale e sostanziale deicomplessivi dovuti all’inflazione che incide suispecifici del servizio. Responsabilità dunque dovuta al generale aumento dei prezzi, il colosso subisce un rincaro di oltre quattro volte l’aumento del tasso di inflazione rispetto all’8% superato dall’nel mese di giugno. Il serviziorendeva possibile avere a casa in meno di 24 ore qualunque prodotto e accesso a video on demand e serie televisive. Sull’aumento deipesa il modello non sostenibile Un’attività sovvenzionata con i soldi ...

