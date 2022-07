Marcello Sacchetta svela come ha reagito Giulia Pauselli quando le ha chiesto se lo volesse con lei in sala parto (Di lunedì 25 luglio 2022) Sarà un settembre intenso per Marcello Sacchetta, il ballerino e coreografo che il pubblico di Canale 5 ha avuto modo di apprezzare grazie ad Amici. Dopo l’addio al talent di Maria De Filippi, Marcello debutterà alla guida di un nuovo programma tv accanto a Mara Maionchi, Nudi per la vita. Nello stesso periodo poi, la sua compagna, Giulia Pauselli, lo renderà per la prima volta papà di un bel maschietto. Di recente, Marcello Sacchetta ha rilasciato un’intervista al settimanale Diva & Donna, dove ha raccontato tutte le sue emozione per questa dolcissima attesa: La scadenza è il 2 settembre e per il nome aspetteremo proprio il momento della nascita. Sto vivendo il periodo più bello della mia vita. Stiamo per diventare una famiglia! Siamo più uniti che mai. Noi già ... Leggi su isaechia (Di lunedì 25 luglio 2022) Sarà un settembre intenso per, il ballerino e coreografo che il pubblico di Canale 5 ha avuto modo di apprezzare grazie ad Amici. Dopo l’addio al talent di Maria De Filippi,debutterà alla guida di un nuovo programma tv accanto a Mara Maionchi, Nudi per la vita. Nello stesso periodo poi, la sua compagna,, lo renderà per la prima volta papà di un bel maschietto. Di recente,ha rilasciato un’intervista al settimanale Diva & Donna, dove ha raccontato tutte le sue emozione per questa dolcissima attesa: La scadenza è il 2 settembre e per il nome aspetteremo proprio il momento della nascita. Sto vivendo il periodo più bello della mia vita. Stiamo per diventare una famiglia! Siamo più uniti che mai. Noi già ...

IsaeChia : Marcello Sacchetta svela come ha reagito Giulia Pauselli quando le ha chiesto se lo volesse con lei in sala parto… - TV_Italiana : #NudiPerLaVita: nel cast dello show-spogliarello di #Rai2 arriva anche Marcello Sacchetta? - whateverelly : RT @paranoiagirll: per un momento ho visto marcello sacchetta e dua lipa -