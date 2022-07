Lo confesso, sono del Sud e ho assegnato molte lodi ai miei studenti in questi anni. Lettera (Di domenica 24 luglio 2022) Inviato da Gennaro De Crescenzo - Lo confesso: insegno a Scampia, sono del Sud e in questi anni ho assegnato molte lodi agli esami di Stato! Anche quest'anno, come tutti gli anni, è partita la caccia alle lodi del Sud tra politici, media e opinionisti vari. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 24 luglio 2022) Inviato da Gennaro De Crescenzo - Lo: insegno a Scampia,del Sud e inhoagli esami di Stato! Anche quest'anno, come tutti gli, è partita la caccia alledel Sud tra politici, media e opinionisti vari. L'articolo .

tempesta_marta : RT @BarbascuraX: Mi sono arrivati diversi commenti molto molto “fragili culturalmente”, e li sto usando per scrivere i prossimi testi sull’… - orizzontescuola : Lo confesso, sono del Sud e ho assegnato molte lodi ai miei studenti in questi anni. Lettera - Carlotta_Lottie : RT @BarbascuraX: Mi sono arrivati diversi commenti molto molto “fragili culturalmente”, e li sto usando per scrivere i prossimi testi sull’… - Domitillanuv : RT @btch__goddess: Confesso che io per i gianfede non avrei scommesso neanche 1 centesimo e invece non solo stanno durando, non solo entram… - Gianni95789508 : RT @btch__goddess: Confesso che io per i gianfede non avrei scommesso neanche 1 centesimo e invece non solo stanno durando, non solo entram… -