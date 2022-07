Highlights e gol Brescia-Sampdoria 0-2 | amichevole 2022 VIDEO

(Di sabato 23 luglio 2022) Glied i gol di0-2, sfidain vista dell’imminente stagione sportiva/2023. I blucerchiati espugnano il Rigamonti grazie ad una rete per tempo. I marcatori sono Sabiri e De Luca ma il vero protagonista è Audero, straordinario in almeno quattro/cinque salvataggi. Buone indicazioni per Giampaolo soprattutto dalla fase offensiva. Un po’ meno in quella difensiva, dove i suoi uomini spesso manifestano delle pericolose amnesie. SportFace.

