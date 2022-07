Covid, le notizie di oggi. Iss: "In lieve aumento casi reinfezione: da 11,7% a 12%". LIVE (Di sabato 23 luglio 2022) Lo rileva il rapporto settimanale esteso dell'Istituto superiore di sanità- Dal 24 agosto 2021 al 13 luglio 2022 sono stati segnalati 813.817 casi di reinfezione, pari a 5,2% del totale dei casi notificati. Sulla quarta dose di vaccino, il direttore Prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza ha sottolineato che "va somministrata alle persone di età superiore ai 60 anni e a tutte le persone fragili" Leggi su tg24.sky (Di sabato 23 luglio 2022) Lo rileva il rapporto settimanale esteso dell'Istituto superiore di sanità- Dal 24 agosto 2021 al 13 luglio 2022 sono stati segnalati 813.817di, pari a 5,2% del totale deinotificati. Sulla quarta dose di vaccino, il direttore Prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza ha sottolineato che "va somministrata alle persone di età superiore ai 60 anni e a tutte le persone fragili"

