Stranger Things: Joseph Quinn spiega perché interpretare Eddie "lo ha fatto sentire come un sociopatico" (Di venerdì 22 luglio 2022) Joseph Quinn, uno dei più noti interpreti di Stranger Things, ha recentemente parlato del motivo per cui recitare nei panni di Eddie 'lo faceva sentire come un sociopatico'. Joseph Quinn ha rivelato che il suo personaggio di Stranger Things a volte lo faceva sentire come un sociopatico: Eddie Munson, interpretato dall'attore britannico, nell'ultima stagione della serie ha preso i giovani protagonisti sotto la sua ala rimanendo coinvolto nella loro guerra con il Sottosopra. Sebbene l'attore sia britannico, il suo personaggio era americano e di conseguenza Quinn ha dovuto perfezionare il suo accento ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 22 luglio 2022), uno dei più noti interpreti di, ha recentemente parlato del motivo per cui recitare nei panni di'lo facevaun'.ha rivelato che il suo personaggio dia volte lo facevaunMunson, interpretato dall'attore britannico, nell'ultima stagione della serie ha preso i giovani protagonisti sotto la sua ala rimanendo coinvolto nella loro guerra con il Sottosopra. Sebbene l'attore sia britannico, il suo personaggio era americano e di conseguenzaha dovuto perfezionare il suo accento ...

NetflixIT : Stranger Things 4 dietro le quinte ma in bianco e nero. - lak3_of_fire : RT @steveparkver: dimmi che non hai capito un cazzo di stranger things senza dirmi che non hai capito un cazzo di stranger things, inizia t… - bacchedigojo : flexo la maglia di stranger things che ho comprato oggi e le cartoline del volume 20 di demon slayer - paola08670832 : Non Ethan Hawke in diretta con l’attrice di stranger things proprio staseraaaaaa scusate ma dovevo tirare un gridoo… - preposizionefra : RT @sarabrgrx: quanto non frega un cazzo dei propri figli ai genitori dei ragazzi di stranger things, incredibile -