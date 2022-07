Reddit ora venderà gli NFT “Avatar collezionabili”, ma non li chiamerà NFT (Di giovedì 21 luglio 2022) Ma perché Reddit non li chiamerà “NFT”? Vi è mai capitato di impostare un Avatar per il vostro profilo Reddit e di pensare “Vorrei poter pagare per questo?”. Reddit permetterà presto ai suoi utenti di fare proprio questo, con il lancio del nuovo mercato degli “Avatar da collezione”. In un annuncio di giovedì, il social network ha rivelato la sua nuova funzione “basata sulla blockchain” che offre ai Redditors la possibilità di creare, vendere e acquistare Avatar “in edizione limitata” con diverse versioni della mascotte del sito, Snoo. Sono proprio degli NFT! Se questi Avatar vi sembrano molto simili alle NFT, è perché è esattamente quello che sono. Tuttavia, Reddit stranamente non menziona il termine “token ... Leggi su nuovasocieta (Di giovedì 21 luglio 2022) Ma perchénon li“NFT”? Vi è mai capitato di impostare unper il vostro profiloe di pensare “Vorrei poter pagare per questo?”.permetterà presto ai suoi utenti di fare proprio questo, con il lancio del nuovo mercato degli “da collezione”. In un annuncio di giovedì, il social network ha rivelato la sua nuova funzione “basata sulla blockchain” che offre aiors la possibilità di creare, vendere e acquistare“in edizione limitata” con diverse versioni della mascotte del sito, Snoo. Sono proprio degli NFT! Se questivi sembrano molto simili alle NFT, è perché è esattamente quello che sono. Tuttavia,stranamente non menziona il termine “token ...

nuovasocieta : Reddit ora venderà gli NFT “Avatar collezionabili”, ma non li chiamerà NFT - lucacorsato : @enzomazza Quando facevo corsi su Wikipedia e information literacy la maggior parte dei 14enni (e superiori) usavan… - KinFiredragon89 : @Federic60637120 @facciamoride @rusembitaly E con questo ho finito, almeno con quelle che abbiamo trovato fin'ora,… - Nikola09195937 : @URisorto È cambiato radicalmente negli ultimi 4 mesi? Addirittura ora li crea i meme? Posto che non sia sbagliato… - taddeo_lee : RT @ConteZero76: Pare che il leader del movimento ucraino filocomunista sia fuggito dal paese e si trovi ora in un hotel a Roma, da dove co… -