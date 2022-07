Ignazio Moser parla della crisi con Cecilia Rodriguez

(Di giovedì 21 luglio 2022)formano una delle coppie più amate e seguite dello showbiz. La loro relazione, però, non è sempre andata rose e fiori. Nelle ultime ore, infatti,ha confessato eto di unatra i due. Andiamo a scoprire di cosa si tratta. La loro storia d’amore, iniziata all’interno … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

redazionerumors : Ignazio Moser, reduce dai festeggiamenti per il suo 30esimo compleanno, dichiara di aver avuto un periodo di allont… - infoitcultura : La confessione di Ignazio Moser: “Io e Cecilia ci eravamo allontanati” - Perizona_it : La confessione di Ignazio Moser: “Io e Cecilia ci eravamo allontanati” - infoitcultura : Ignazio Moser e la crisi con Cecilia: ‘Periodo di allontanamento’ - infoitcultura : Ignazio Moser esce allo scoperto: “Io e Cecilia ci siamo allontanati” -

Oggiha rilasciato una lunga intervista al magazine Nuovo per parlare della sua vita privata e dei suoi progetti futuri. In questa circostanza il giovane ragazzo ha anche colto l'occasione ...... Cecilia , che dopo la sua partecipazione al Grande Fratello Vip , decide di troncare la sua relazione con Monte e iniziare una storia d'amore con. Francesco Monte ha avuto una breve ...Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser in crisi Sono arrivate le parole che ammettono il periodo difficile tra i due.Diventeranno presto genitori! “I tempi sono maturi” ha svelato Ignazio Moser Quello che ha annunciato il fidanzato di Cecilia Rodriguez ha ...