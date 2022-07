Folorunso è stata eliminata è ma record italiano nei 400 ostacoli (Di giovedì 21 luglio 2022) AGI - Ottima prestazione di Ayomide Folorunso che pur venendo eliminata nella semifinale dei 400 ostacoli ai campionati mondiali di atletica ha stabilito il nuovo record italiano. Folorunso si è piazzata quinta con un tempo di 54"34, migliorando così il precedente primato di 54"60 staccato nello scorso mese di giugno a Rieti. Per l'atleta italiana è stato il decimo tempo assoluto delle tre semifinali. In finale accedevano le due prime e i due migliori tempi. In gara anche altre due azzurre, Rebecca Sartori e Linda Olivieri, eliminate con il tempo di 55"90 e 56"04 rispettivamente. Leggi su agi (Di giovedì 21 luglio 2022) AGI - Ottima prestazione di Ayomideche pur venendonella semifinale dei 400ai campionati mondiali di atletica ha stabilito il nuovosi è piazzata quinta con un tempo di 54"34, migliorando così il precedente primato di 54"60 staccato nello scorso mese di giugno a Rieti. Per l'atleta italiana è stato il decimo tempo assoluto delle tre semifinali. In finale accedevano le due prime e i due migliori tempi. In gara anche altre due azzurre, Rebecca Sartori e Linda Olivieri, eliminate con il tempo di 55"90 e 56"04 rispettivamente.

