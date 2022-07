Vitalizio, la meta è vicina (Di mercoledì 20 luglio 2022) Il 24 settembre i parlamentari maturano la pensione di legislatura. Ma le cifre precise rimangono in molti casi un «mistero buffo». Nei corridoi parlamentari, al riparo da occhi indiscreti, più di qualche onorevole è pronto a tirare un sospiro di sollievo. Crisi o non crisi di governo, il 24 settembre, fatidica «ora X», è a un passo. Quel giorno saranno trascorsi esattamente 4 anni, 6 mesi e un giorno dall’inizio della legislatura: il tempo utile per maturare l’onorevole pensione. Un traguardo, soprattutto per chi è al primo mandato e teme, dopo il taglio dei parlamentari (alle prossime politiche eleggeremo non più 630 deputati ma 400 e non più 315 senatori ma 200), di non entrare più nei Palazzi del potere. E così, mentre continua la discussione su salario minimo e pensioni per i cittadini semplici, ai nostri rappresentanti basterà avere massimo 65 anni per accedere a quello che una ... Leggi su panorama (Di mercoledì 20 luglio 2022) Il 24 settembre i parlamentari maturano la pensione di legislatura. Ma le cifre precise rimangono in molti casi un «mistero buffo». Nei corridoi parlamentari, al riparo da occhi indiscreti, più di qualche onorevole è pronto a tirare un sospiro di sollievo. Crisi o non crisi di governo, il 24 settembre, fatidica «ora X», è a un passo. Quel giorno saranno trascorsi esattamente 4 anni, 6 mesi e un giorno dall’inizio della legislatura: il tempo utile per maturare l’onorevole pensione. Un traguardo, soprattutto per chi è al primo mandato e teme, dopo il taglio dei parlamentari (alle prossime politiche eleggeremo non più 630 deputati ma 400 e non più 315 senatori ma 200), di non entrare più nei Palazzi del potere. E così, mentre continua la discussione su salario minimo e pensioni per i cittadini semplici, ai nostri rappresentanti basterà avere massimo 65 anni per accedere a quello che una ...

