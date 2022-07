Ultime Notizie Roma del 20-07-2022 ore 18:10 (Di mercoledì 20 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno ancora politica in cottura le sfide che l’Italia deve affrontare ti chiedono un governo forte e coeso così Mario Draghi concludi il suo discorso al Senato Movimento 5 Stelle e lega non applaudono quest’ultima parte il Presidente del Consiglio richiama la politica la responsabilità di portare a termine l’azienda di governo senza fare sconti e definisce tanto sofferto quanto dovute le dimissioni respinte dal capo dello Stato presentato il 14 luglio per il venir meno del patto di fiducia nella maggioranza l’unica strada Se vogliamo ancora di stare assieme ricostruire da capo questo fatto con coraggio altruismo credibilità dopo l’intervento del premier il centro-destra di governo si era unito nuovamente a Villagrande ha chiamato i tuoi in serata ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 20 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido.dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno ancora politica in cottura le sfide che l’Italia deve affrontare ti chiedono un governo forte e coeso così Mario Draghi concludi il suo discorso al Senato Movimento 5 Stelle e lega non applaudono quest’ultima parte il Presidente del Consiglio richiama la politica la responsabilità di portare a termine l’azienda di governo senza fare sconti e definisce tanto sofferto quanto dovute le dimissioni respinte dal capo dello Stato presentato il 14 luglio per il venir meno del patto di fiducia nella maggioranza l’unica strada Se vogliamo ancora di stare assieme ricostruire da capo questo fatto con coraggio altruismo credibilità dopo l’intervento del premier il centro-destra di governo si era unito nuovamente a Villagrande ha chiamato i tuoi in serata ...

