Totti torna sui social e viene inondato di messaggi | “Vola in Tanzania a riprenderti la famiglia”

I pettegolezzi sulla "Royal couple" d'Italia, o almeno di Roma, non accennano a placarsi. A poco più di una settimana dal vortice mediatico scatenato dal doppio comunicato stampa Totti-Blasi, che ha reso ufficiale la separazione, la questione è ancora assai rovente. Sul web e sui social non si parla d'altro e, sebbene i diretti interessati abbiano scelto il silenzio, il chiacchiericcio da bar aleggia sulla nuova fiamma del capitano e sul misterioso uomo che avrebbe conquistato il cuore di Ilary. Intanto, la showgirl è Volata in Tanzania, lontano dai riflettori, per una vacanza con i tre figli Cristian, Chanel e Isabel. Una scelta consapevole, per sottrarsi all'opprimente morsa mediatica e proteggere i ragazzi. Negli ultimi giorni, Ilary ha quasi interamente documentato il viaggio su Instagram, pubblicando anche una ...

