Raimondo Todaro | «Milly Carlucci ti dice anche che mutande metterti | invece Maria De Filippi…»

(Di mercoledì 20 luglio 2022)vuole avere il controllo su tutto,De Filippi ti dà molta più carta bianca“. Dopo una stagione ad Amici, perè il momento di un personalissimo bilancio e paragona il suo attuale impegno con quello di Ballando con le Stelle, lo show di Rai 1 che l’ha reso celebre. Intervistato da Lorella Cuccarini nel programma web Un Caffè Con…, il ballerino e coreografo siciliano ha infatti evidenziato quali, secondo lui, sono le differenze tra le due conduttrici con cui ha lavorato, svelandoun particolare aneddoto del suo rapporto con la De Filippi. “mi ha cresciuto, non posso non avere un bel ricordo, tutto quello che comunque so fare lo devo a lei, a Ballando, a tutta la ...

si racconta in toto a Lorella Cuccarini: che succede con Francesca Tocca Dopo aver conquistato i cuori dei telespettatori unendo le forze in un'unica squadra con la collega coach al ...... diventando in breve tempo uno dei professori più amati di sempre, forse anche grazie alla notorietà che l'ha seguito dallo studio di Ballando con le Stelle :si svela, parlando di ...“Milly Carlucci vuole avere il controllo su tutto, Maria De Filippi ti dà molta più carta bianca “. Dopo una stagione ad Amici, per Raimondo Todaro è il momento di un personalissimo bilancio e paragon ...Raimondo Todaro svela i retroscena del suo addio a Ballando e racconta la sua nuova esperienza nella scuola di Amici di Maria De Filippi accanto a Lorella Cuccarini. Il ballerino, dopo tanti anni ...