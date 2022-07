(Di martedì 19 luglio 2022) Lucreziaaffronterà Pannanel primo turno del torneo Wta 250 di(terra). La tennista azzurra, in tabellone grazie ad una wild card, debutterà contro l’ostica ungherese, reduce da una prematura uscita nel torneo di casa a Budapest.è reduce dai quarti nell’ITF di Roma della scorsa settimana e proverà a sfruttare il supporto del pubblico siciliano. Secondo i bookmakers, tuttavia, a partire favorita sarà. Tra le due non ci sono precedenti. PROGRAMMA DEL TORNEO TABELLONE MONTEPREMI Le due giocatrici scenderanno in campo(martedì 19 luglio). Le due giocatrici sono pianificate come secondo incontro di giornata sul Court 6 dalle ore 16:00 (al termine di Bronzetti-Wang). Latelevisiva è affidata a ...

Domani scenderanno in campo 5 azzurre: alle 16 sul campo 6 Lucia Bronzetti affronterà la 21enne cinese Xiyu Wang ed a seguire sarà la volta di Lucreziacon l'ungherese Panna, mentre ......Putintseva a seguire Paquet vs (4) Garcia non prima delle ore 20 (WC) Errani vs (WC) Cocciaretto a seguire (1) Trevisan vs Avanesyan CAMPO 6 ore 16 Bronzetti vs Wang a seguirevsa ... Stefanini-Udvardy in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Wta Palermo 2022 A che ora e come seguire la sfida tra Lucrezia Stefanini e Panna Udvardy, incontro di primo turno del Wta 250 di Palermo 2022.Una nuova giornata di sport tutta da vivere quest'oggi su OA Sport. Oggi, martedì 19 luglio, fari puntati sui Mondiali di scherma a Il Cairo (Egitto) dove l'Italia vorrà essere protagonista: previsti ...