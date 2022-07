Esonero canone RAI 2023: come farne domanda in tempo (Di martedì 19 luglio 2022) Dal 1 luglio 2022 sarà possibile inoltrare la domanda di Esonero dal canone RAI 2023, diritto che spetta agli over 75 con reddito annuale inferiore agli 8 mila euro, oppure agli utenti che non posseggono un apparecchio con sintonizzatore TV. come specificato dall’Agenzia delle Entrate, la domanda di Esonero può essere inoltrata fino al 31 gennaio del prossimo anno, allegando il modulo di dichiarazione sostitutiva, che potrete scaricare sul sito dell’ente statale, per poi compilarlo ed inoltrarlo a mezzo raccomandata A/R senza busta all’indirizzo “Agenzia delle Entrate Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti TV – Casella Postale 22-10121 Torino“. Precisiamo che, congiuntamente al modulo di dichiarazione sostitutiva, bisognerà allegare il proprio documento ... Leggi su optimagazine (Di martedì 19 luglio 2022) Dal 1 luglio 2022 sarà possibile inoltrare ladidalRAI, diritto che spetta agli over 75 con reddito annuale inferiore agli 8 mila euro, oppure agli utenti che non posseggono un apparecchio con sintonizzatore TV.specificato dall’Agenzia delle Entrate, ladipuò essere inoltrata fino al 31 gennaio del prossimo anno, allegando il modulo di dichiarazione sostitutiva, che potrete scaricare sul sito dell’ente statale, per poi compilarlo ed inoltrarlo a mezzo raccomandata A/R senza busta all’indirizzo “Agenzia delle Entrate Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti TV – Casella Postale 22-10121 Torino“. Precisiamo che, congiuntamente al modulo di dichiarazione sostitutiva, bisognerà allegare il proprio documento ...

