Voto di fiducia dopo l’intervento di Draghi: si parte dal Senato (Di lunedì 18 luglio 2022) Saranno i Senatori i primi ad ascoltare le comunicazioni del premier Mario Draghi, mercoledì 20 luglio. E' quanto hanno concordato la presidente di Palazzo Madama, Elisabetta Casellati e il presidente della Camera, Roberto... Leggi su europa.today (Di lunedì 18 luglio 2022) Saranno iri i primi ad ascoltare le comunicazioni del premier Mario, mercoledì 20 luglio. E' quanto hanno concordato la presidente di Palazzo Madama, Elisabetta Casellati e il presidente della Camera, Roberto...

Pubblicità

_Nico_Piro_ : La #crisidigoverno vista dal corrispondente Reuters a Roma, che non riesce a spiegarsela: voto di fiducia passato a… - fattoquotidiano : Gli italiani hanno così tanta fiducia in Mario Draghi, tanto da volerlo ancora a Palazzo Chigi? Mica tanto [Leggi e… - Agenzia_Ansa : FLASH I La cristi di Governo, Berlusconi e Salvini: 'Rotto il patto di fiducia, pronti al voto' #ANSA - Selfini2 : RT @fattoquotidiano: Gli italiani hanno così tanta fiducia in Mario Draghi, tanto da volerlo ancora a Palazzo Chigi? Mica tanto [Leggi e as… - Adnkronos : #Crisidigoverno, attesa per #Draghi mercoledì alle Camere per il voto di fiducia. La Lega attacca: 'Basta con i gio… -