Il sogno azzurro si infrange! L’Italia eliminata agli Europei di calcio femminile, ai quarti ci va il Belgio (Di lunedì 18 luglio 2022) Niente da fare per L’Italia del calcio femminile, che questa sera si giocava l’ultima chance per accedere ai quarti di finale degli Europei 2022. Le ragazze della ct Bertolini non sono riuscite ad avere la meglio sul Belgio questa sera, nell’ultimo match della fase a gironi. L’Italia, dopo un inizio di partita complicato, sono riuscite a reagire, lottando con tutte le proprie forze per portare a casa il risultato utile per superare il turno. Al 49?, infatti, De Caigny ha portato in vantaggio il Belgio e a nulla sono serviti i tentativi delle azzurre, che hanno anche preso una traversa, nel resto della partita. Il Belgio, dunque festeggia per il passaggio ai quarti di finale, insieme alla Francia, già qualificata, che ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 18 luglio 2022) Niente da fare perdel, che questa sera si giocava l’ultima chance per accedere aidi finale degli2022. Le ragazze della ct Bertolini non sono riuscite ad avere la meglio sulquesta sera, nell’ultimo match della fase a gironi., dopo un inizio di partita complicato, sono riuscite a reagire, lottando con tutte le proprie forze per portare a casa il risultato utile per superare il turno. Al 49?, infatti, De Caigny ha portato in vantaggio ile a nulla sono serviti i tentativi delle azzurre, che hanno anche preso una traversa, nel resto della partita. Il, dunque festeggia per il passaggio aidi finale, insieme alla Francia, già qualificata, che ...

