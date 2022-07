Gismondo | “Finiamola di gettare panico su quarta dose e West Nile La gente non ne può più”

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 18 luglio 2022) Basta. Che nessuno provi a seminare terrore anche sul. La virologa Maria Rita, direttrice del Laboratorio di microbiologia clinica al Sacco di Milano non me può più di allarmismi buoni solo a seminare il: “Con il Covid, per ogni variante di Sars-CoV-2 che spunta, prima ancora di conoscerla scatta il. Si è cercato di diffonderlo anche con le epatiti a eziologia sconosciuta, e non ci si è riusciti. Si è provato a scatenarlo poi con il vaiolo delle scimmie, che però pare non faccia morire nessuno. E adesso la. Spero davvero non si voglia strumentalizzare un’infezione che conosciamo ormai da tempo. Che si è insediata nel bacino del Mediterraneo da almeno 30 anni e che sì, in pochi casi provoca una patologia seria, un’encefalite, ...