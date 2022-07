È morto l’artista statunitense Claes Oldenburg (Di lunedì 18 luglio 2022) Aveva 93 anni ed era noto per le sue sculture giganti di oggetti comuni, come quella di piazzale Cadorna a Milano Leggi su ilpost (Di lunedì 18 luglio 2022) Aveva 93 anni ed era noto per le sue sculture giganti di oggetti comuni, come quella di piazzale Cadorna a Milano

È morto il mitico artista pop Claes Oldenburg É morto a 93 anni nella sua casa - studio di Soho, a Manhattan, Claes Oldenburg, l'artista pop americano di origine svedese noto per le sue sculture monumentali di oggetti di uso quotidiano. È morto a 93 anni Claes Oldenburg, l'artista pop che ha monumentalizzato il quotidiano