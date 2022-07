Altro che ‘povero gabbiano’: il volatile afferra al volo un cagnolino e lo porta via (Di lunedì 18 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNon è un momento facile, mediaticamente parlando, per il gabbiano. Dopo aver ‘perduto la compagna’, il volatile si ritrova nuovamente al centro della cronaca: sarebbe il responsabile del rapimento di un cane nel bosco di Capodimonte. La storia è di qualche giorno fa: un turista stava portando a spasso il suo fidato compagno a 4 zampe quando un gabbiano lo avrebbe afferrato e portato via. Il cane era stato lasciato libero quando, mentre scorrazzava nel famoso bosco, è stato preso al volo dal gabbiano. Del cagnolino non si sono avute più notizie. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 18 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNon è un momento facile, mediaticamente parlando, per il gabbiano. Dopo aver ‘perduto la compagna’, ilsi ritrova nuovamente al centro della cronaca: sarebbe il responsabile del rapimento di un cane nel bosco di Capodimonte. La storia è di qualche giorno fa: un turista stavando a spasso il suo fidato compagno a 4 zampe quando un gabbiano lo avrebbeto eto via. Il cane era stato lasciato libero quando, mentre scorrazzava nel famoso bosco, è stato preso aldal gabbiano. Delnon si sono avute più notizie. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

