Daniela Broch | morta l' imprenditrice storica di Forte dei Marmi | aveva 69 anni

Forte dei Marmi (Lucca), 17 luglio 2022 - Gli occhi azzurri di Daniela Broch, intensi e affettuosi, non ci sorrideranno più. La Signora della Moda di Forte dei Marmi si è spenta nel pomeriggio di ieri all'età di 69 anni dopo una breve malattia. Proprietaria di una celebre boutique punto di riferimento per i tanti vip e turisti facoltosi che frequentano la località marina della Versilia.