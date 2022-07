Governo: Conte, 'nostra non era no a fiducia ma reazione a umiliazioni subite' (Di sabato 16 luglio 2022) Roma, 16 lug. (Adnkronos) - "Quando al Senato abbiamo partecipato al voto, abbiamo cercato di circoscrivere al minimo il significato politico. Non era una votazione contraria e quindi neppure un'astensione. Ritenevamo giusto, alla luce della forzatura che è stata operata nei nostri confronti e principi, che non fosse attribuita a questa non partecipazione al voto il significato di un voto contrario alla fiducia. Quella nostra mancata partecipazione è stata intesa come elemento di rottura del patto di fiducia. Ne prendiamo atto". Così il leader del M5S Giuseppe Conte su Fb, affermando che la decisione assunta è stata anche una "reazione atteggiamenti di "chiusura che hanno rasentato l'umiliazione politica". Leggi su iltempo (Di sabato 16 luglio 2022) Roma, 16 lug. (Adnkronos) - "Quando al Senato abbiamo partecipato al voto, abbiamo cercato di circoscrivere al minimo il significato politico. Non era una votazione contraria e quindi neppure un'astensione. Ritenevamo giusto, alla luce della forzatura che è stata operata nei nostri confronti e principi, che non fosse attribuita a questa non partecipazione al voto il significato di un voto contrario alla. Quellamancata partecipazione è stata intesa come elemento di rottura del patto di. Ne prendiamo atto". Così il leader del M5S Giuseppesu Fb, affermando che la decisione assunta è stata anche una "atteggiamenti di "chiusura che hanno rasentato l'umiliazione politica".

