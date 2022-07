Bollo auto, clamoroso in Italia: l’annuncio inaspettato (Di sabato 16 luglio 2022) Il Bollo auto è tra le tasse più odiate e pagate più malvolentieri dagli Italiani: ecco cosa sta succedendo riguardo la sua riscossione Tra le tante tasse che gli Italiani pagano più malvolentieri durante l’anno c’è senza di dubbio il Bollo auto. Il Bollo deve essere pagato da tutti coloro che hanno un veicolo, a L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di sabato 16 luglio 2022) Ilè tra le tasse più odiate e pagate più malvolentieri daglini: ecco cosa sta succedendo riguardo la sua riscossione Tra le tante tasse che glini pagano più malvolentieri durante l’anno c’è senza di dubbio il. Ildeve essere pagato da tutti coloro che hanno un veicolo, a L'articolo proviene da Consumatore.com.

Pubblicità

Fra8882 : Non ci meritiamo caldo ed afa Il caro bollette Il caro benzina Il pd al governo senza voti da 20 anni Il 70% di tas… - fm197544 : @Zerovirgola2 @Moonlightshad1 Ah ve la dico io una cosa che doveva fare #Draghi #proprioora. Togliere il bollo auto… - inotg_inot59 : I zingari in Italia posso Rubare Fare scippi Non pagare associazione e bollo sulle loro lussuose auto Non pagare… - filadelfo72 : Tutte le cose che puoi fare con il nuovo Telepass: anche pagare il bollo auto! E addio telecomandi e bollettini! - antop131 : @MazzeiMazzei8 Si è dicono:20 miliardi per le famiglie sono stati messi in pericolo per i -