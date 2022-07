Knives Out: Jamie Lee Curtis pensava che Ana de Armas fosse "inesperta" e "poco sofisticata" (Di venerdì 15 luglio 2022) Jamie Lee Curtis pensava che Ana de Armas fosse 'inesperta e poco sofisticata' quando l'ha incontrata per la prima volta sul set di Knives Out: 'Credevo fosse appena arrivata da Cuba'. Quando Ana de Armas si è presentata sul set per il primo giorno di riprese di Knives Out di Rian Johnson, la sua co-protagonista, Jamie Lee Curtis, ha erroneamente pensato che l'attrice fosse " inesperta" e "sicuramente poco sofisticata". Durante un'intervista pubblicata di recente dalla rivista Elle come parte della nuova storia di copertina, la Lee Curtis ha dichiarato che, non avendo ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 15 luglio 2022)Leeche Ana de' quando l'ha incontrata per la prima volta sul set diOut: 'Credevoappena arrivata da Cuba'. Quando Ana desi è presentata sul set per il primo giorno di riprese diOut di Rian Johnson, la sua co-protagonista,Lee, ha erroneamente pensato che l'attrice" e "sicuramente". Durante un'intervista pubblicata di recente dalla rivista Elle come parte della nuova storia di copertina, la Leeha dichiarato che, non avendo ...

