Strage sulla strada | 4 morti sul colpo e 6 feriti Un 90enne alla guida di un’auto

(Di giovedì 14 luglio 2022) Grosseto, automobile investe gruppo di ciclisti, 4. È unaquella avvenuta questa mattina, giovedì 14 luglio, sull’Aurelia vecchia nei pressi di Braccagni, periferia nord di Grosseto. L’anzianodella macchina, forse colto da malore, ha centrato frontalmente una decina di ciclisti che stava procedendo in direzione Madonnino. Secondo una prima ricostruzione sembra che il veicolo, dopo aver fatto una piccola curva, abbia invaso la corsia opposta. Soltanto il primo ciclista della fila, colpito dallo specchietto, è riuscito a schivare la macchina. Gli altri sono stati investiti dal mezzo che è poi finito dentro un fosso portandosi dietro uno dei ciclisti rimasto incastrato sotto l’auto. Il conducente dell’automobile è deceduto, forse anche prima dell’impatto, stessa sorte per tre ciclisti. ...

