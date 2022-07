Fino a 108 lingue in tasca con il nuovo Vasco Translator V4, ora disponibile (Di giovedì 14 luglio 2022) Milano, 14 luglio 2022 – Vasco Electronics, produttore leader mondiale di traduttori elettronici, annuncia la disponibilità di Vasco Translator V4, il nuovo rivoluzionario traduttore vocale universale che supporta Fino a 108 lingue per tradurre con un livello di accuratezza pari al 96% voce, foto e testi. Premiato con il Red Dot Award per la categoria Communication Technology, il nuovo Vasco Translator V4 offre a tutti la possibilità di sentirsi ovunque un vero cittadino del mondo grazie all’opportunità di comprendere ed essere compresi efficacemente da oltre il 90% della popolazione mondiale. 3 modalità di traduzione per abbattere qualsiasi barriera linguistica Vasco Translator V4 offre tre modalità ... Leggi su pantareinews (Di giovedì 14 luglio 2022) Milano, 14 luglio 2022 –Electronics, produttore leader mondiale di traduttori elettronici, annuncia la disponibilità diV4, ilrivoluzionario traduttore vocale universale che supportaa 108per tradurre con un livello di accuratezza pari al 96% voce, foto e testi. Premiato con il Red Dot Award per la categoria Communication Technology, ilV4 offre a tutti la possibilità di sentirsi ovunque un vero cittadino del mondo grazie all’opportunità di comprendere ed essere compresi efficacemente da oltre il 90% della popolazione mondiale. 3 modalità di traduzione per abbattere qualsiasi barriera linguisticaV4 offre tre modalità ...

Pubblicità

soniapa1970 : RT @FilcamsER: I permessi sono ore di riduzione del lavoro. Non sono obbligatori ma sono retribuiti. Vanno concordati con il datore di lavo… - CGILModena : RT @FilcamsER: I permessi sono ore di riduzione del lavoro. Non sono obbligatori ma sono retribuiti. Vanno concordati con il datore di lavo… - swordsman_108 : @AlexBazzaro Mi raccomando, fate come al solito. Abbaiate sui social e poi prostratevi al voto. Vale solo ciò che è… - CGILParma : RT @FilcamsER: I permessi sono ore di riduzione del lavoro. Non sono obbligatori ma sono retribuiti. Vanno concordati con il datore di lavo… - FilcamsER : I permessi sono ore di riduzione del lavoro. Non sono obbligatori ma sono retribuiti. Vanno concordati con il dator… -

Motorola Edge 30 Ultra svela la prima immagine da 200MP ...la compressione dei pixel sul sensore da 200 MP è migliore dei nove pixel su uno dei sensori da 108 ... Ad ogni modo, sappiamo che dovrebbe essere lanciato con uno schermo AMOLED con una frequenza fino a ... Condizionatori: bollette più care per Emilia - Romagna e Sardegna ...111 494 296 10% 92 74 18 Valle d'Aosta 2330 92 466 280 12% 87 70 17 Veneto 2943 80 577 346 12% 108 ... Le regioni che spendono di più per il condizionatore: in Emilia - Romagna si spendono fino a 154 ... PhoneToday ...la compressione dei pixel sul sensore da 200 MP è migliore dei nove pixel su uno dei sensori da... Ad ogni modo, sappiamo che dovrebbe essere lanciato con uno schermo AMOLED con una frequenzaa ......111 494 296 10% 92 74 18 Valle d'Aosta 2330 92 466 280 12% 87 70 17 Veneto 2943 80 577 346 12%... Le regioni che spendono di più per il condizionatore: in Emilia - Romagna si spendonoa 154 ... Basque Translator V4: un traduttore vocale, 108 lingue disponibili e SIM internazionale gratuita