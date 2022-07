Bimbo di 4 anni in fin di vita per un batterio, la denuncia della madre: 'Lo ha preso in ospedale, voglio giustizia' (Di giovedì 14 luglio 2022) Il piccolo Domenico, bambino di quattro anni di Catania, era entrato all'ospedale San Marco con un disturbo intestinale ma adesso sta lottando tra la vita e la morte nell'ospedale pediatrico di ... Leggi su globalist (Di giovedì 14 luglio 2022) Il piccolo Domenico, bambino di quattrodi Catania, era entrato all'San Marco con un disturbo intestinale ma adesso sta lottando tra lae la morte nell'pediatrico di ...

