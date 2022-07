Raccolta rifiuti, bidoncini e carrellati vanno esposti solo a partire dalle ore 21 (Di mercoledì 13 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoAl fine di tutelare il decoro dei luoghi, e nel rispetto di tutti i cittadini, si ricorda che le attrezzature per la Raccolta dei rifiuti (bidoncini e carrellati), per ordinanza sindacale n. 338 dell’8/11/2016, possono essere esposte su strada pubblica e accessibile agli automezzi, fuori dai cancelli e dalle recinzioni, solo a partire dalle ore 21.00. Purtroppo, sono molte le segnalazioni pervenute relative all’inosservanza della norma per cui si avvisa che tali atteggiamenti, attraverso una capillare azione di controllo da parte dei Vigili Urbani, non saranno più tollerati. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 13 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoAl fine di tutelare il decoro dei luoghi, e nel rispetto di tutti i cittadini, si ricorda che le attrezzature per ladei), per ordinanza sindacale n. 338 dell’8/11/2016, possono essere esposte su strada pubblica e accessibile agli automezzi, fuori dai cancelli erecinzioni,ore 21.00. Purtroppo, sono molte le segnalazioni pervenute relative all’inosservanza della norma per cui si avvisa che tali atteggiamenti, attraverso una capillare azione di controllo da parte dei Vigili Urbani, non saranno più tollerati. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

