(Di mercoledì 13 luglio 2022) Alcuni affiliatiNo-vax nota come(V V) hannoto nella notte tra il 12 e il 13 luglio isedeDirezione generale, condiffamatorie verso i medici vaccinatori: «i Vax uccidono» e poi «scienza benvista e truffa nazista», non mancano i collegamenti col Vaiolo delle scimmie: «Vaiolo e altre pandemie solo criminali bugie». Proprio recentemente sono emersi nei social dei manifesti, riemersi apparentemente attraverso utenti inconsapevoli su poche condivisioni Facebook, mentre su Twitter si vedevano col logo con la doppia V rossa fin dal giugno scorso, con l’invito agli utenti a unirsi a loro su Telegram....

Pubblicità

DavidPuente : La propaganda della setta No-Vax dei ViVi (V_V). Questa notte hanno vandalizzato l'AUSL Modena con scritte contro i… - BeltramoPaolo : RT @DavidPuente: La propaganda della setta No-Vax dei ViVi (V_V). Questa notte hanno vandalizzato l'AUSL Modena con scritte contro i vaccin… - Marco__Tullio : RT @DavidPuente: La propaganda della setta No-Vax dei ViVi (V_V). Questa notte hanno vandalizzato l'AUSL Modena con scritte contro i vaccin… - PaoloPichierri : RT @DavidPuente: La propaganda della setta No-Vax dei ViVi (V_V). Questa notte hanno vandalizzato l'AUSL Modena con scritte contro i vaccin… - Carmela_oltre : RT @DavidPuente: La propaganda della setta No-Vax dei ViVi (V_V). Questa notte hanno vandalizzato l'AUSL Modena con scritte contro i vaccin… -

Open

La dottoressa noBalanzoni radiata dall'ordine dei medici. Lei: "Me ne fo**o" Una vicenda ... Sui quali si sono sprecati fiumi di inchiostro: dallaesoterica alla massoneria deviata, dai ...I soliti complottisti , che trovano terreno fertilissimo tra i no, hanno subito colto la palla ... I responsabili Una sorta di, una congregazione del male che avrebbe proprio in Bill Gates ... La setta No-vax dei ViVi imbratta i muri della AUSL Modena con scritte contro i vaccini