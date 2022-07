Iveco esce dal mercato russo

(Di mercoledì 13 luglio 2022) “Abbiamo trasferito la quota della joint venture in Russia al nostro ex partner Amt“. Lo rivela Gerrit Marx, Ceo diGroup, introducendo i lavori dell’evento Beyond a Torino. Da marzo sono interrotte le consegne di veicoli a Mosca e alla Bielorussia., nella joint venture appena chiusa, detiene il 33 per cento del capitale. La società si occupa di assemblare camionnella città di Miass. Precedentemente denominata-Uralaz, è creata nel 1994 dacon Gazprom e Uralaz e quest’anno costruisce quasi 700 camion. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

